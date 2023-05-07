مناوي يغادر الخرطوم وسط رتل عسكري كبير من قواته في طريقه إلى إقليم دارفور (فيديو)

غادر حاكم إقليم دارفور القائد ميني اركو مناوي صباح اليوم الاثنين 8 مايو الخرطوم وسط رتل عسكري كبير من قواته في طريقه إلى إقليم دارفور وضم الرتل قرابة الـــــ120 سيارة مدججة بالجنود والسلاح وكتب مناوي في صفحته على الفيس بوك عنوانا مختصرا جاء فيه: (خرجنا من الخرطوم في طريقنا الي إقليم دافور)، ولم يوضح مناوي لماذا غادر الخرطوم في هذا التوقيت أم اذا كان سيبقى طويلا في دارفور، وتثير خطوة مناوي هذه الكثير من علامات الاستفهام.