سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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مناوي يغادر الخرطوم وسط رتل عسكري كبير من قواته في طريقه إلى إقليم دارفور (فيديو)

غادر حاكم إقليم دارفور القائد ميني اركو مناوي صباح اليوم الاثنين 8 مايو الخرطوم وسط رتل عسكري كبير من قواته في طريقه إلى إقليم دارفور وضم الرتل قرابة الـــــ120 سيارة مدججة بالجنود والسلاح وكتب مناوي في صفحته على الفيس بوك عنوانا مختصرا جاء فيه: (خرجنا من الخرطوم في طريقنا الي إقليم دافور)، ولم يوضح مناوي لماذا غادر الخرطوم في هذا التوقيت أم اذا كان سيبقى طويلا في دارفور، وتثير خطوة مناوي هذه الكثير من علامات الاستفهام.

 

 

 

الدعم السريع : 130 عنصرا من الجيش يسلمون أنفسهم لقواتنا داخل القيادة العامة

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية

 

الخارجية السعودية: محادثات تمهيدية في جدة بين ممثلي الجيش السوداني و”الدعم السريع”

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو، وقد حثّت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

مراجعة ذاتية من أجل تطوير الدور المصري في السودان .. بقلم: لؤي هشام

في مصر، تبدو الحاجة إلى مراجعة ذاتية للاستراتيجية السياسية الرسمية في التعامل مع الوضع السوداني؛ نظرًا لما تبدا من “قصور”، و”تقييد”، للأدوات المصرية المستجيبة للصراع العسكري الحالي، إما بفعل حصر الأوراق في مؤسسة واحدة، والانحياز لأحد طرفي المكوّن العسكري، وإما بفعل الأدوار الإقليمية الساعية لتقويض المصالح المصرية.

 

منْ يكسر عظام منْ في السودان؟ .. بقلم: نبيه البرجي*

وأنتَ تعلم أنّ المصريّين القدامى كانوا يطلقون على السودان اسم “تانهسو”، أي “أرض الأرواح” أو “أرض الآلهة”، لا بدّ أن يعتريك الذهول حين يصف الطيّب صالح، صاحب “موسم الهجرة إلى الشمال” المشهد السياسيّ في بلاده بهذا المصطلح السرياليّ “الصوفيّة الماركسيّة”.

بيانات

المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان: المبادرة السودانية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات وغوث المنكوبين وإحلال السلام

بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS المبادرة السودانية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات وغوث المنكوبين وإحلال السلام SUDANESE INITIATIVE FOR MONITORING CEASE FIRES, RENDERING HUMANITARIAN ASSISTANCE, AND RESTORATION OF PEACE تقديم دعوة عاجلة ومخلصة لقيادة الجيش السوداني والدعم السريع لاعتماد وقف شامل للنزاع المسلح الدائر في البلاد مع الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار تأسيس شبكة قومية من المراقبين لرصد الانتهاكات والخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار مع التبليغ الفوري عن الإنتهاكات وإعداد

 

بيان من اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان: التهديدات لن توقف مهنية الأطباء ونحمل الجهات المهددة مسؤولية سلامة الأطباء

بيان مهم التهديدات لن توقف مهنية الأطباء ونحمل الجهات المهددة مسؤولية سلامة الأطباء حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل انهم علي حق تعرض عدد من الاطباء من داخل اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان ومن خارجها لتهديدات واضحة وصلت لمرحلة التهديد بالتصفية الجسدية عبر الهاتف او علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بالإضافة لمراقبة وتتبع البعض .

كاريكاتور

 

2023-05-07

 

منبر الرأي