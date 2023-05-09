ضربات جوية وأعمال نهب في الخرطوم ولا أنباء عن توصل إلى هدنة
فرانس24 تتواصل المعارك الدامية في السودان، حيث أفاد سكان في العاصمة الخرطوم بوقوع ضربات جوية مكثفة بوسط المدينة الثلاثاء، وسط تصاعد أعمال النهب.
فرانس24 تتواصل المعارك الدامية في السودان، حيث أفاد سكان في العاصمة الخرطوم بوقوع ضربات جوية مكثفة بوسط المدينة الثلاثاء، وسط تصاعد أعمال النهب.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية قتل 20 شخصا وأصيب العشرات في اشتباكات قبلية في مدينة كوستي بوسط السودان؛ مما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاعات القبلية في ظل الهشاشة الأمنية الحالية في السودان وسط اشتعال المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم منذ 15 أبريل الماضي.
الإثنين 9 مايو ٢٠٢٣م-سونا قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة موجزا لموقف العمليات أمس وفيما يلي تورد سونا نصه:- الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من المليشيا المتمردة في بعض أجزاء العاصمة.
المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
في مصر، تبدو الحاجة إلى مراجعة ذاتية للاستراتيجية السياسية الرسمية في التعامل مع الوضع السوداني؛ نظرًا لما تبدا من “قصور”، و”تقييد”، للأدوات المصرية المستجيبة للصراع العسكري الحالي، إما بفعل حصر الأوراق في مؤسسة واحدة، والانحياز لأحد طرفي المكوّن العسكري، وإما بفعل الأدوار الإقليمية الساعية لتقويض المصالح المصرية.
وأنتَ تعلم أنّ المصريّين القدامى كانوا يطلقون على السودان اسم “تانهسو”، أي “أرض الأرواح” أو “أرض الآلهة”، لا بدّ أن يعتريك الذهول حين يصف الطيّب صالح، صاحب “موسم الهجرة إلى الشمال” المشهد السياسيّ في بلاده بهذا المصطلح السرياليّ “الصوفيّة الماركسيّة”.
بيان مهم لا يزال وطننا يعيش أجواء الحرب التي تدخل أسبوعها الرابع والتي تعزز معطيات الأوضاع الكارثية التي تتفاقم يوماً بعد يوم من موقفنا المُنادي بضرورة وقفها بشكل فوري دون تأخير.
بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS المبادرة السودانية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات وغوث المنكوبين وإحلال السلام SUDANESE INITIATIVE FOR MONITORING CEASE FIRES, RENDERING HUMANITARIAN ASSISTANCE, AND RESTORATION OF PEACE تقديم دعوة عاجلة ومخلصة لقيادة الجيش السوداني والدعم السريع لاعتماد وقف شامل للنزاع المسلح الدائر في البلاد مع الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار تأسيس شبكة قومية من المراقبين لرصد الانتهاكات والخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار مع التبليغ الفوري عن الإنتهاكات وإعداد