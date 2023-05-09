مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة استثنائية حول السودان اليوم
اليوم السابع المصرية: يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الخميس، جلسة استثنائية خاصة بشأن السودان وتطورات الأوضاع بعد إندلاع الأزمة السودانية.
اليوم السابع المصرية: يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الخميس، جلسة استثنائية خاصة بشأن السودان وتطورات الأوضاع بعد إندلاع الأزمة السودانية.
واشنطن-رويترز أبلغت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، الكونجرس، الأربعاء، بأنَّ المفاوضين الأميركيين المشاركين في محادثات بالسعودية تهدف لتمديد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان “يشعرون بتفاؤل حذر”، بينما واجهت انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ بسبب طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع المشكلات في السودان.
الخرطوم/دبي-أ ف ب/الشرق هزت انفجارات قوية العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، في اليوم السادس والعشرين لاندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، من دون الموافقة حتى الآن على أي ممر إنساني بين مفاوضي المعسكرين.
المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
في مصر، تبدو الحاجة إلى مراجعة ذاتية للاستراتيجية السياسية الرسمية في التعامل مع الوضع السوداني؛ نظرًا لما تبدا من “قصور”، و”تقييد”، للأدوات المصرية المستجيبة للصراع العسكري الحالي، إما بفعل حصر الأوراق في مؤسسة واحدة، والانحياز لأحد طرفي المكوّن العسكري، وإما بفعل الأدوار الإقليمية الساعية لتقويض المصالح المصرية.
وأنتَ تعلم أنّ المصريّين القدامى كانوا يطلقون على السودان اسم “تانهسو”، أي “أرض الأرواح” أو “أرض الآلهة”، لا بدّ أن يعتريك الذهول حين يصف الطيّب صالح، صاحب “موسم الهجرة إلى الشمال” المشهد السياسيّ في بلاده بهذا المصطلح السرياليّ “الصوفيّة الماركسيّة”.
الف ضحكة حلوة …تسندك بي جنبه بي تمن طبنجه احسن الكمنجه احلى شكل منقة احسن الحليب *ايد…وايد.
بيان مهم لا يزال وطننا يعيش أجواء الحرب التي تدخل أسبوعها الرابع والتي تعزز معطيات الأوضاع الكارثية التي تتفاقم يوماً بعد يوم من موقفنا المُنادي بضرورة وقفها بشكل فوري دون تأخير.