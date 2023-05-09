مسؤول أممي: نراهن على تطبيق اتفاق جدة لتهدئة الأوضاع في السودان
تشغيل الفيديو قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تراهن أكثر على تطبيق اتفاق جدة واحترامه من قبل أطراف النزاع في السودان.
تشغيل الفيديو قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تراهن أكثر على تطبيق اتفاق جدة واحترامه من قبل أطراف النزاع في السودان.
تجددت الاشتباكات المندلعة منذ أكثر من شهر بالسودان، وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت، اليوم الجمعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بغرب البلاد.
قال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- بين الجيش والدعم السريع في أحياء جبرة والشجرة بجنوب مدينة الخرطوم.
المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
استمرار وتصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول السودان إلى ساحة معارك.
فرانس24 بعد مرور شهر من بداية المعارك بين معسكري الجنرالين المتناحرين على السلطة في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لا يبدو أن حلولا في الأفق للأزمة التي أوقعت إلى حد الآن نحو 800 قتيل وآلاف الجرحى.
الإخوه والأخوات: نحن مجموعة من الكوادر والقيادات الصحية والطبية ورواد التعليم الطبي داخل السودان وخارجه (ميدكيس سودان)، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وعلى اختلاف توجهاتنا الفكرية والثقافية و السياسية، وإيمانا منا بمستقبل افضل للسودان تسود فيه قيم الانسانية، وتعزيز حقوق الحياة والعدل والسلام، تداعينا جميعا في هذا الوقت العصيب من أوقات الحرب العبثية التي لا رابح فيها، لنرسل هذه الرسالة، التي تأتي في ظل تردي النظام الصحي واقترابه من الانهيار، وفي وقت يعاني مئات الأطباء والكوادر الصحية ويصلون الليل بالنهار
بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان ترحيبي حول إعتماد إعلان المبادئ للشئون الانسانية بين القوات المسلحة والدعم السريع ضرورة العمل علي استكمال إعلان جاء خديجاً وتطويره الي مبادرة شاملة للسلام تعزيز رغبة الطرفين في تحقيق السلام وحضهما علي التحلي بالارادة لإنجاز تسوية سلمية شاملة الدعوة لرفع تمثيل الوفود المفاوضة الي مستوي الرؤساء مع الاستعانة بأطقم استشارية متخصصة في مجالات الامن الانساني والشئون الانسانية وحقوق الانسان وبناء السلام حث القوي السياسية والمجتمعية