قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ.. قذائف قوية تهز الخرطوم .. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 863
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
نفى حافظ الزين مستشار قائد قوات الدعم السريع صحة الشائعات بشأن وفاة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أو إصابته.
العربي الجديد: “لم يكن الشيطان يوماً في السودان أسود ذا قرون، بل كان مشيراً في الجيش، وضابطاً في الجهاز، وجنجويداً في الخلاء”، بهذه الكلمات لخّص الروائي السوداني بركة ساكن الإجابة على سؤال من يُشعل الحروب في السودان في روايته “مسيح دارفور”، حيث يشتعل الآن صراع عنيف بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” طاولت آثاره كل ولايات البلاد الـ18.
ترحب قوى الحرية والتغيير بالاتفاق الذي تم توقيعه مساء أمس السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م بجدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي ستبدأ بموجبه عقب ٤٨ ساعة وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة ٧ أيام قابلة للتجديد، يتوقف فيها القتال ويسمح بتوصيل المساعدات الانسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية لسكان البلاد.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
بي بي سي – القاهرة قدرت المفوضية عبور 88 ألف شخص الحدود السودانية صوب مصر بنهاية الشهر الأول من المعارك في السودان.
بقلم: ديكلان والش – نيويورك تايمز تمت كتابة التقرير من نيروبي ، كينيا 19 مايو 2023 – في الأيام المحمومة التي سبقت إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين لسفارتهم في الخرطوم في ظل الظلام بطائرات هليكوبتر عسكرية الشهر الماضي ، بقيت مهمة حاسمة واحدة.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.
نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة