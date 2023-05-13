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السعودية وأمريكا توضحان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– جددت السعودية وأمريكا، في بيان مشترك، الثلاثاء، التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” في مدينة جدة السعودية.

 

 

 

90 ألفا.. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين إلى تشاد

بلينكن: الهدنة في السودان ستكون بآلية مراقبة عن بعد وفرض عقوبات على المنتهكين

 

قتال عنيف في الخرطوم قبل ساعات من سريان الهدنة

دبي- الشرق شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تبادلاً للقصف المدفعي وغارات جوية، في وقت متأخر من ليل الأحد وصباح الاثنين، وذلك قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ مساء الاثنين.

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

اتلف الدبلوماسيون الامريكيون جوازات سفر سودانية لأسباب أمنية أثناء إخلاء السفارة بالخرطوم .. اصحاب جوازات السفر محاصرون الان في منطقة حرب

بقلم: ديكلان والش – نيويورك تايمز تمت كتابة التقرير من نيروبي ، كينيا 19 مايو 2023 – في الأيام المحمومة التي سبقت إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين لسفارتهم في الخرطوم في ظل الظلام بطائرات هليكوبتر عسكرية الشهر الماضي ، بقيت مهمة حاسمة واحدة.

بيانات

المركز الإفريقي للعدالة ودراسات السلام: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان

التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.

 

رسالة مفتوحة من الدبلوماسيين والسفراء السودانيين المناهضين للحرب

نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة

كاريكاتور

 

2023-05-20

 

منبر الرأي