هدوء نسبي وتراجع في حدة المعارك بعد سريان الهدنة
فرانس24 شهدت الخرطوم ومناطق عدة في السودان هدوءا نسبيا في أول يوم للهدنة، بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
فرانس24 شهدت الخرطوم ومناطق عدة في السودان هدوءا نسبيا في أول يوم للهدنة، بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– جددت السعودية وأمريكا، في بيان مشترك، الثلاثاء، التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” في مدينة جدة السعودية.
قال قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسودان محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي في رسالة صوتية على فيسبوك وتويتر اليوم الاثنين إن قواته لن تتراجع حتى تنهي”انقلاب” الجيش.
دبي- الشرق شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تبادلاً للقصف المدفعي وغارات جوية، في وقت متأخر من ليل الأحد وصباح الاثنين، وذلك قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ مساء الاثنين.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
بي بي سي – القاهرة قدرت المفوضية عبور 88 ألف شخص الحدود السودانية صوب مصر بنهاية الشهر الأول من المعارك في السودان.
بقلم: ديكلان والش – نيويورك تايمز تمت كتابة التقرير من نيروبي ، كينيا 19 مايو 2023 – في الأيام المحمومة التي سبقت إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين لسفارتهم في الخرطوم في ظل الظلام بطائرات هليكوبتر عسكرية الشهر الماضي ، بقيت مهمة حاسمة واحدة.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.
نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة