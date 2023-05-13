سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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اشتباكات متقطعة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

90 ألفا.. ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين إلى تشاد

 

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

مؤسسة وايامو: التفكير في مختلف أدوات العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .. تقرير: حسن اسحق احمد

مع التركيز على الأحداث الجارية في السودان، استضافت مؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة ندوة عن العدالة الدولية، والحديث عن العدالة الانتقالية والقانون الجنائي الدولي، في كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصال بجامعة اغا خان بالعاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من مايو الجاري.

 

بيانات

المركز الإفريقي للعدالة ودراسات السلام: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان

التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.

 

رسالة مفتوحة من الدبلوماسيين والسفراء السودانيين المناهضين للحرب

نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة

كاريكاتور

 

2023-05-20

 

منبر الرأي