واشنطن تعلن دعمها لفولكر
متابعات: السوداني أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، دعمها القوي للأمم المتحدة، وللممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتيس في قيادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان يونيتامس.
متابعات: السوداني أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، دعمها القوي للأمم المتحدة، وللممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتيس في قيادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان يونيتامس.
فرانس24 أبدت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأمريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.
دبي/ الخرطوم -الشرق أكدت الأمم المتحدة تمسكها برئيس بعثتها في السودان، فولكر بيرتس، الجمعة، في أعقاب طلب رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بتغييره.
السودان.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية أثارت دعوة الجيش السوداني “كل القادرين على حمل السلاح” إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون، مخاوف واسعة من تصاعد المواجهة مع قوات الدعم السريع، على الرغم من استمرار الهدنة المبرمة بوساطة سعودية وأميركية، لليوم الرابع على التوالي.
مع التركيز على الأحداث الجارية في السودان، استضافت مؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة ندوة عن العدالة الدولية، والحديث عن العدالة الانتقالية والقانون الجنائي الدولي، في كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصال بجامعة اغا خان بالعاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من مايو الجاري.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.