اشتباكات كثيفة في العاصمة السودانية قبيل انتهاء أسبوع الهدنة
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
قامت الأمم المتحدة اليوم بنقل موظفيها المُعيَّنين دوليًا -بصورة مؤقتة- من الخرطوم إلى بورتسودان بغرض إجلائهم إلى البلدان المجاورة حيث سيعملون عن بُعد، كإجراء لتقليل المخاطر على سلامتهم، بينما يواصلون تقديم المساعدة للشعب السوداني.
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يستمع إلى تجارب مروعة من لاجئين سودانيين فروا من العنف والقتال في وطنهم إلى مصر.
دبي- الشرق قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الشعب السوداني والأطراف الإقليمية كافة، فيما جددت الشرطة السودانية الدعوة “لكل منسوبيها بالمعاش” للتواصل مع شرطة المحليات، لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق، وأضاف السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر “تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الأزمة السودانية”.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية أثارت دعوة الجيش السوداني “كل القادرين على حمل السلاح” إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون، مخاوف واسعة من تصاعد المواجهة مع قوات الدعم السريع، على الرغم من استمرار الهدنة المبرمة بوساطة سعودية وأميركية، لليوم الرابع على التوالي.
مع التركيز على الأحداث الجارية في السودان، استضافت مؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة ندوة عن العدالة الدولية، والحديث عن العدالة الانتقالية والقانون الجنائي الدولي، في كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصال بجامعة اغا خان بالعاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من مايو الجاري.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.