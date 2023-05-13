بعد دعوة جيش السودان لتسليح الجميع.. تحذير من سيناريو صادم

الخرطوم – سكاي نيوز عربية أثارت دعوة الجيش السوداني “كل القادرين على حمل السلاح” إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون، مخاوف واسعة من تصاعد المواجهة مع قوات الدعم السريع، على الرغم من استمرار الهدنة المبرمة بوساطة سعودية وأميركية، لليوم الرابع على التوالي.