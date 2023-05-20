سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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بالتفاصيل.. الكشف عن نصيب مصر من الدعم الدولي للاجئي السودان

الأمم المتحدة تحذر من فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر

 

الانفلات الأمني يضاعف آلام السودانيين في زمن الحرب

الخرطوم- الشرق تفاقمت عمليات السلب والنهب في أحياء العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور، وذلك بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ نشطت عصابات تخصصت في سرقة المواد الغذائية والأثاث المنزلي، وصولاً إلى الأموال والمشغولات الذهبية والسيارات.

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

دولة الغزاة التي تحكم السودان: الحرب الدائرة في السودان من الخير أن تستمر، لسببين على الأقل .. بقلم: علي الصراف

جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.

 

دعوات لتسليح المدنيين وهدنات هشّة لا توقف المعارك.. السودان نحو حرب أهلية؟

فيما عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، جاءت الدعوات لتسليح المدنيين لتفاقم المخاوف من تحول هذا التناحر على السلطة إلى حرب أهلية “ذات طابع إثني” اندلعت فعلا في مدينة الجنينة وقد تمتد لتشمل باقي المناطق.

بيانات

بيان من قوى الحرية والتغيير حول اعتقال عضو المجلس المركزي دكتور علاء الدين نقد

قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.

 

المركز الإفريقي للعدالة ودراسات السلام: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان

التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.

كاريكاتور

 

2023-05-30

 

منبر الرأي