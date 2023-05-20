وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى مختلف مناطق السودان
30 آيار/مايو 2023المساعدات الإنسانية أعلنت الأمم المتحدة وصول ما لا يقل عن 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في ولايات السودان ومنها العاصمة الخرطوم.
30 آيار/مايو 2023المساعدات الإنسانية أعلنت الأمم المتحدة وصول ما لا يقل عن 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في ولايات السودان ومنها العاصمة الخرطوم.
المصدر: الحدث.
(رويترز) – في الأيام التي تلت اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، كانت الطبيبة عبير عبد الله تهرع بين الغرف في أكبر دار للأيتام في السودان في محاولة لرعاية مئات الرضع والأطفال الصغار بعد أن تسبب القتال في منع غالبية الموظفين من الحضور.
هشام المياني – القاهرة – سكاي نيوز عربية كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الإثنين، عن نصيب مصر من الدعم الدولي المخصص لإغاثة اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع في بلادهم.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.
فيما عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، جاءت الدعوات لتسليح المدنيين لتفاقم المخاوف من تحول هذا التناحر على السلطة إلى حرب أهلية “ذات طابع إثني” اندلعت فعلا في مدينة الجنينة وقد تمتد لتشمل باقي المناطق.
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بيان رقم (41) تحذير عاجل من سيطرة تحالف حركات النهب المسلحة لأبناء الزغاوة على دارفور بقيادة المجرم مني أركو مناوي (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) ◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.