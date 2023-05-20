واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها بالسودان عندما يكون طرفا النزاع “جدّيين”
الخارجية الأميركية تحدثت عن “انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين” المصدر: الحدث.
الخارجية الأميركية تحدثت عن “انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين” المصدر: الحدث.
سودانايل أصدر القسم الإعلامي للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بياناً أوضح فيه أن هناك أدلة ستقدمها هيئة الادعاء العام ضد المدعي عليه: محمد علي عبد الرحمن والشهير بكوشيب.
المصدر: الحدث.
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، رغم توقيع الطرفين اتفاقا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.
فيما عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، جاءت الدعوات لتسليح المدنيين لتفاقم المخاوف من تحول هذا التناحر على السلطة إلى حرب أهلية “ذات طابع إثني” اندلعت فعلا في مدينة الجنينة وقد تمتد لتشمل باقي المناطق.
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بيان رقم (41) تحذير عاجل من سيطرة تحالف حركات النهب المسلحة لأبناء الزغاوة على دارفور بقيادة المجرم مني أركو مناوي (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) ◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.