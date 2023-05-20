سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

عاجل

 

 

 

وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى مختلف مناطق السودان

بعد 7 أسابيع على الصراع.. المساعدات لا تصل الخرطوم

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

دولة الغزاة التي تحكم السودان: الحرب الدائرة في السودان من الخير أن تستمر، لسببين على الأقل .. بقلم: علي الصراف

جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.

 

دعوات لتسليح المدنيين وهدنات هشّة لا توقف المعارك.. السودان نحو حرب أهلية؟

فيما عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، جاءت الدعوات لتسليح المدنيين لتفاقم المخاوف من تحول هذا التناحر على السلطة إلى حرب أهلية “ذات طابع إثني” اندلعت فعلا في مدينة الجنينة وقد تمتد لتشمل باقي المناطق.

بيانات

الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: تحذير من سيطرة تحالف حركات النهب المسلحة لأبناء الزغاوة على دارفور بقيادة المجرم مني أركو مناوي

الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بيان رقم (41) تحذير عاجل من سيطرة تحالف حركات النهب المسلحة لأبناء الزغاوة على دارفور بقيادة المجرم مني أركو مناوي (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) ◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.

 

بيان من قوى الحرية والتغيير حول اعتقال عضو المجلس المركزي دكتور علاء الدين نقد

قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.

كاريكاتور

 

2023-05-30

 

منبر الرأي