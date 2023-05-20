واشنطن والرياض تعلنان تعليق مباحثات جدة بشأن السودان
الأناضول أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء الخميس، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان، نتيجة “الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار.
الأناضول أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء الخميس، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان، نتيجة “الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار.
المصدر: الحدث.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف التي تمارس العنف” في السودان.
الخارجية الأميركية تحدثت عن “انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين” المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
الجزيرة نت/مزدلفة عثمان 2/6/2023 وادي حلفا- لم تسع الفرحة السوداني مهند عبد الله وهو يلوح بجواز سفره أمام مئات من الشباب المنتظرين بعد حصوله على تأشيرة دخول إلى مصر من قنصليتها في مدينة وادي حلفا بأقصى شمال السودان على الحدود مع مصر.
جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بيان رقم (41) تحذير عاجل من سيطرة تحالف حركات النهب المسلحة لأبناء الزغاوة على دارفور بقيادة المجرم مني أركو مناوي (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) ◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.