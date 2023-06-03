السعودية: حريصون على استمرار الحوار بين المتنازعين في السودان
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي وجه المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربرغ، نداء إلى طرفي الصراع في السودان، لحثهم على العودة إلى المحادثات والوقف الكامل لإطلاق النار بعد 7 أسابيع من القتال.
الخرطوم (رويترز) – وقعت اشتباكات بين طرفي الصراع في السودان يوم الجمعة في الخرطوم بعد انهيار محادثات تستهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وتخفيف حدة أزمة إنسانية، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات.
وكالات – أبوظبي اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الجمعة، على إطلاق مبادرة لدعم الشعب السوداني.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
واشنطن- أقرّ مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على طرفي الصراع في السودان، لا يمكنها أن تجبر القوات المسلحة هناك على العودة إلى مسار المفاوضات في جدّة، أو تدفع نحو إحداث تغيير سريع في الأوضاع داخل السودان.
الجزيرة نت/مزدلفة عثمان 2/6/2023 وادي حلفا- لم تسع الفرحة السوداني مهند عبد الله وهو يلوح بجواز سفره أمام مئات من الشباب المنتظرين بعد حصوله على تأشيرة دخول إلى مصر من قنصليتها في مدينة وادي حلفا بأقصى شمال السودان على الحدود مع مصر.
بيان تقول أنباء لنا قديمـة بأنكم تأتون من مجاهـل الأرض.
مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي