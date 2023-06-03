سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

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إحصاء يؤكد مقتل 1800 شخص حتى الآن بالسودان.. و180 جثة مجهولة

بيان من تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

دور المحاكم الخاصة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في السودان .. تقرير: حسن اسحق احمد

بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

 

دبلوماسي أميركي يتحدث للجزيرة نت.. مغزى إشهار واشنطن سيف العقوبات على طرفي الصراع بالسودان

واشنطن- أقرّ مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على طرفي الصراع في السودان، لا يمكنها أن تجبر القوات المسلحة هناك على العودة إلى مسار المفاوضات في جدّة، أو تدفع نحو إحداث تغيير سريع في الأوضاع داخل السودان.

بيانات

 

مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدة

مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي

كاريكاتور

 

2023-06-04

 

منبر الرأي