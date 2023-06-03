البرهان يستنجد بالقاهرة لفك الحصار عن الخرطوم .. مصادر مصرية تنفي لـ”العرب” التدخل عسكريا في السودان

الاثنين 2023/06/05 حماس للقتال أم رفع لمعنويات الجنود القاهرة/ الخرطوم-العرب أرسل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان طلبا عاجلا إلى القاهرة يستنجد فيه بها، ويريد الحصول على مساعدات عسكرية، خاصة في سلاح الطيران، ليتمكن من فك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على قواته منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي.