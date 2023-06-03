هدنة 24 ساعة في السودان.. مراقبة بالأقمار الصناعية
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
مع اتساع نطاق المواجهات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومع طول أمد الحرب، تتصاعد المخاوف من تحول الصراع العسكري على السلطة إلى حرب أهلية وعرقية، خاصة مع وقوع عدة حوادث تدق ناقوس الخطر خصوصاً في دارفور.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنه تم نقل حوالي 300 طفل من دار المايقوما للأيتام في العاصمة السودانية الخرطوم إلى مركز عبور في مكان أكثر أمانا من البلاد.
أدانت السعودية الهجوم على سفارتها في السودان “بأشد العبارات”.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
واشنطن- أقرّ مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على طرفي الصراع في السودان، لا يمكنها أن تجبر القوات المسلحة هناك على العودة إلى مسار المفاوضات في جدّة، أو تدفع نحو إحداث تغيير سريع في الأوضاع داخل السودان.
بيان تقول أنباء لنا قديمـة بأنكم تأتون من مجاهـل الأرض.
مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي