سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

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الحرب تهدد التراث الثقافي السوداني ومحاولات لإنقاذ الأهرامات

قصف واشتباكات بمختلف الأسلحة.. استئناف القتال في الخرطوم بعد هدنة 24 ساعة

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

ماعت بالتعاون مع الإيكو سوك الأفريقي يعقدان حوارا تفاعلياً حول خارطة طريق الوضع في السودان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، الحوار الثالث حول خارطة الطريق لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية في السودان، لمناقشة الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين من السودان لمعرفة ما هي الاحتياجات الملحة على الأرض، وقد أدار الحوار السيد عبد الرحمن باشا عضو في شركاء من أجل الشفافية، ومدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت للسلام

 

دور المحاكم الخاصة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في السودان .. تقرير: حسن اسحق احمد

بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

بيانات

 

مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدة

مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي

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2023-06-12

 

منبر الرأي