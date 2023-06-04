ماعت بالتعاون مع الإيكو سوك الأفريقي يعقدان حوارا تفاعلياً حول خارطة طريق الوضع في السودان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، الحوار الثالث حول خارطة الطريق لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية في السودان، لمناقشة الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين من السودان لمعرفة ما هي الاحتياجات الملحة على الأرض، وقد أدار الحوار السيد عبد الرحمن باشا عضو في شركاء من أجل الشفافية، ومدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت للسلام