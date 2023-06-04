سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

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قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي.. دارفور تغرق في الفوضى مجددا

الرئيس الكيني وليام روتو يتعهد بترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي في مسعى لإنهاء الحرب

 

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

ماعت بالتعاون مع الإيكو سوك الأفريقي يعقدان حوارا تفاعلياً حول خارطة طريق الوضع في السودان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، الحوار الثالث حول خارطة الطريق لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية في السودان، لمناقشة الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين من السودان لمعرفة ما هي الاحتياجات الملحة على الأرض، وقد أدار الحوار السيد عبد الرحمن باشا عضو في شركاء من أجل الشفافية، ومدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت للسلام

 

دور المحاكم الخاصة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في السودان .. تقرير: حسن اسحق احمد

بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

بيانات

السفارة السودانية بإستكهولم (السويد) تناشد كل المتقدمين باستخراج جوازات سفر الحضور لاستلامها من مبنى السفارة

الساده الكرام السيدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه طيبه ،،،، تعلن سفارة السودان بإستكهولم (السويد) لكل المتقدمين باستخراج جوازات سفر التكرم بالحضور لاستلامها من مبنى السفارة السودانية على العنوان أدناه: Address* stockholmsvägen 33 Lidingö 18133 ملاحظة: أوقات الاستلام على النحو التالي: من الاثنين الى الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .

 

الحزب الاتحادي الموحد: البلاد الآن في أُتون حرب أهلية مُركبة

دخلت البلاد شئنا أم أبينا في عوالم الحروب الأهلية المتعددة المعارك وهذا ما سيُعجل بإشتعالها في مناطق أخري في الشرق والشمال طالما أن هناك جهات في الداخل والخارج تبذل كل مُستطاعها من أجل إستمرار هذه الحرب وتمدُدها في رِقاع واسعة من البلاد .

كاريكاتور

 

2023-06-12

 

منبر الرأي