اشتباكات تتجدد في السودان.. قصف جوي على كردفان
مع تراجع الآمال بالتوافق على هدنة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، تجددت الاشتباكات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.
مع تراجع الآمال بالتوافق على هدنة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، تجددت الاشتباكات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.
مع استمرار الاشتباكات للشهر الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، تدهورت الأوضاع بشكل كبير في إقليم دارفور، غرب السودان.
عقب هدنة.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية تبادل الجيش وقوات الدعم السريع، الإثنين، الاتهامات بشأن المسؤولية عن تجدد المعارك في السودان، بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت لمدة 24 ساعة فقط، صباح الأحد.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، الحوار الثالث حول خارطة الطريق لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية في السودان، لمناقشة الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين من السودان لمعرفة ما هي الاحتياجات الملحة على الأرض، وقد أدار الحوار السيد عبد الرحمن باشا عضو في شركاء من أجل الشفافية، ومدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت للسلام
بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
الساده الكرام السيدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه طيبه ،،،، تعلن سفارة السودان بإستكهولم (السويد) لكل المتقدمين باستخراج جوازات سفر التكرم بالحضور لاستلامها من مبنى السفارة السودانية على العنوان أدناه: Address* stockholmsvägen 33 Lidingö 18133 ملاحظة: أوقات الاستلام على النحو التالي: من الاثنين الى الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .
دخلت البلاد شئنا أم أبينا في عوالم الحروب الأهلية المتعددة المعارك وهذا ما سيُعجل بإشتعالها في مناطق أخري في الشرق والشمال طالما أن هناك جهات في الداخل والخارج تبذل كل مُستطاعها من أجل إستمرار هذه الحرب وتمدُدها في رِقاع واسعة من البلاد .