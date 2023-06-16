الخارجية السعودية: وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع
الخارجية السعودية: وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع.
الخارجية السعودية: وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع.
تسجيل صوتي لقائد الدعم السريع يعتذر للشعب السوداني https://www.
– ننتظر ردا من رئاسة الإيغاد بشأن اعتراضنا على رئاسة كينيا للآلية الرباعية المكلفة بحل أزمة السودان الخرطوم: تعاطي كينيا مع ملف الوساطة يتعارض مع مبادئ “إيغاد” المصدر: الحدث.
دعت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه أمس برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
وكالات – أبوظبي قال شهود إن عددا متزايدا من المدنيين السودانيين الفارين من مدينة الجنينة في دارفور يلقون حتفهم أو يصابون برصاص الميليشيات خلال محاولات الهرب سيرا على الأقدام إلى تشاد منذ منتصف الأسبوع الماضي.
العربي الجديد يجلس الحاج صالح (70 عاماً)، في ظلّ أحد المحال التجارية بمنطقة التريعة، في أقصى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، واضعاً أمامه خمس سمكات بانتظار من يشتريها، بينما يخلو المكان حوله من زملاء آخرين كانوا يشاركونه الظلّ والسوق، ويحضرون يومياً في الصباح الباكر الكثير من الأسماك النيلية، يبيعونها ويغادرون بحلول الحادية عشر صباحاً، حاملين معهم ما توفر من جنيهات لإطعام أطفالهم بما تيسّر، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالي في محكم تنزيله: (( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) سوره النساء ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )) سورة الأحزاب.
رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأوروبي، والدو الأعضاء فيه، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالوضع في السودان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ومصر ومجلس التعاون الخليجي يونيو 2023 نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، بغية تنبيهكم إلى العنف المتصاعد ضد المدنيين في الجنينة، بغرب دارفور، الذي نعتقد أنه يعكس نمطاً من التطهير العرقي والذي قد يزيد ويرقى إلى مستوى الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك احتمال الإبادة الجماعية.