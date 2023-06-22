قذائف تقتل 5 في أم درمان والدعم
أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف في منطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.
أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف في منطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم قوات الدعم السريع بيـان هـام 25 يونيو 2023 نحمد الله العلي القدير الذي هيأ لأبناء الوطن الأشاوس نصراً عزيزاً يضاف لانتصارات جنودنا الأوفياء الذين يخوضون هذه المعارك للدفاع عن شعبنا في مواجهة فلول النظام البائد الحالمين بالعودة إلى السلطة.
المصدر: الحدث.
تم نقل الأطفال بأمان من دار المايقوما للأيتام في الخرطوم إلى مركز عبور في مكان أكثر أمانا.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
وكالات – أبوظبي قال شهود إن عددا متزايدا من المدنيين السودانيين الفارين من مدينة الجنينة في دارفور يلقون حتفهم أو يصابون برصاص الميليشيات خلال محاولات الهرب سيرا على الأقدام إلى تشاد منذ منتصف الأسبوع الماضي.
العربي الجديد يجلس الحاج صالح (70 عاماً)، في ظلّ أحد المحال التجارية بمنطقة التريعة، في أقصى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، واضعاً أمامه خمس سمكات بانتظار من يشتريها، بينما يخلو المكان حوله من زملاء آخرين كانوا يشاركونه الظلّ والسوق، ويحضرون يومياً في الصباح الباكر الكثير من الأسماك النيلية، يبيعونها ويغادرون بحلول الحادية عشر صباحاً، حاملين معهم ما توفر من جنيهات لإطعام أطفالهم بما تيسّر، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
19 يونيو 2023 نحن الموقعون أدناه: القوي المدنية التي تؤمن بالتغيير المدني الديموقراطي وتعمل من أجله، وبمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة بمختلف تكويناتنا المهنية والفئوية والسياسية والاجتماعية: لجان المقاومة في المدن والقري والأحياء، ومنظمات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية في كافة أنحاء السودان والتي يقوم أفرادها متطوعين بالاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وكافة الاحتياجات الأخرى التي تتعلق بالإغاثة والإيواء والبنيات الأساسية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالي في محكم تنزيله: (( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) سوره النساء ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )) سورة الأحزاب.