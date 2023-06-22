سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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قذائف تقتل 5 في أم درمان والدعم

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف في منطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.

في بيان أصدرته: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي

بسم الله الرحمن الرحيم قوات الدعم السريع بيـان هـام 25 يونيو 2023 نحمد الله العلي القدير الذي هيأ لأبناء الوطن الأشاوس نصراً عزيزاً يضاف لانتصارات جنودنا الأوفياء الذين يخوضون هذه المعارك للدفاع عن شعبنا في مواجهة فلول النظام البائد الحالمين بالعودة إلى السلطة.

 

 

 

قصف بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم واتساع رقعة الاشتباكات

بعد تطويق الفاشر.. جبهة قتال جديدة تشتعل في السودان

 

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

الحرب تبدل أحوال السودانيين: حياة الحد الأدنى

العربي الجديد يجلس الحاج صالح (70 عاماً)، في ظلّ أحد المحال التجارية بمنطقة التريعة، في أقصى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، واضعاً أمامه خمس سمكات بانتظار من يشتريها، بينما يخلو المكان حوله من زملاء آخرين كانوا يشاركونه الظلّ والسوق، ويحضرون يومياً في الصباح الباكر الكثير من الأسماك النيلية، يبيعونها ويغادرون بحلول الحادية عشر صباحاً، حاملين معهم ما توفر من جنيهات لإطعام أطفالهم بما تيسّر، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

بيانات

وثيقة توافق بين القوي المدنية من أجل العمل الوطني المشترك .. فاعلون مدنيون سودانيون يتحدثون بصوت واحد

19 يونيو 2023 نحن الموقعون أدناه: القوي المدنية التي تؤمن بالتغيير المدني الديموقراطي وتعمل من أجله، وبمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة بمختلف تكويناتنا المهنية والفئوية والسياسية والاجتماعية: لجان المقاومة في المدن والقري والأحياء، ومنظمات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية في كافة أنحاء السودان والتي يقوم أفرادها متطوعين بالاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وكافة الاحتياجات الأخرى التي تتعلق بالإغاثة والإيواء والبنيات الأساسية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

 

بيان من رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان بخصوص اغتيال الشهيد خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالي في محكم تنزيله: (( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) سوره النساء ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )) سورة الأحزاب.

كاريكاتور

 

2023-06-23

 

منبر الرأي