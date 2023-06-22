الحرب تبدل أحوال السودانيين: حياة الحد الأدنى

العربي الجديد يجلس الحاج صالح (70 عاماً)، في ظلّ أحد المحال التجارية بمنطقة التريعة، في أقصى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، واضعاً أمامه خمس سمكات بانتظار من يشتريها، بينما يخلو المكان حوله من زملاء آخرين كانوا يشاركونه الظلّ والسوق، ويحضرون يومياً في الصباح الباكر الكثير من الأسماك النيلية، يبيعونها ويغادرون بحلول الحادية عشر صباحاً، حاملين معهم ما توفر من جنيهات لإطعام أطفالهم بما تيسّر، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها.