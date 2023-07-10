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كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان

قصر الاتحادية- القاهرة- 13 يوليو 2023 بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي بدايةً، أن أرحب بكم جميعاً في مصر، وأشكركم على تلبية الدعوة، لحضور هذه القمة الهامة، التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار، العزيز على قلوبنا، بأزمة عميقة، لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم،

دفن ما لا يقل عن 87 جثة في مقبرة جماعية في غرب دارفور

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بدفن جثث ما لا يقل عن 87 قتيلا من قبيلة المساليت وقبائل أخرى- يُزعم أنهم قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور- في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة.

 

 

 

مالك عقار يرد على تصريحات قادة كينيا وإثيوبيا بشأن الأزمة في السودان

مجزرة في أم درمان: مقتل 34 سودانياً بينهم أطفال بقصف استهدف سوقاً

 

ياسر عرمان: على القوات المسلحة أن تتحرر من قبضة الإسلاميين

ياسر عرمان لـ «التغيير»: على القوات المسلحة أن تتحرر من قبضة الإسلاميين «ياسر عرمان» يكشف تفاصيل لقاءات أديس أبابا لـ «التغيير» قطع “عرمان” بعدم تأثير مقاطعة وفد الجيش على مخرجات اجتماعات لجنة (الإيقاد) التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاثنين.

 

 

 

 

 

الرياضة

الهلال السوداني يودع كأس الملك سلمان بالخسارة من الصفاقسي التونسي بهدفين نظيفين

سودانايل: ودع الهلال السوداني بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد الخسارة من فريق الصفاقسي التونسي بهدفين دون مقابل في مباراة الاياب التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة بتونس سجل هدفي الصفاقسي كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي في الوقت القاتل للمباراة ليتأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل.

 

منتخب السودان الاولمبي يخسر امام نظيره الجزائري بهدفين لهدف

على ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الالعاب العربية المقامه بالجزائر خسر المنتخب الاولمبي السوداني مباراته امام منتخب الجزائر بهدفين لهدف بعد ان كان متقدماً بهدف من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 74 هز محمد عبد المحسن شباك الجزائر معلناً عن هدف التقدم لمنتخب “صقور الجديان”.

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رسالة مفتوحة من السفراء والدبلوماسيين السودانيين المناهضين للحرب لقمة الإيغاد حول الأزمة في السودان

نحن السفراء والدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة لقمة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) المنعقدة اليوم، الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣، في أديس أبابا، بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية؛ ونحن إذ نخاطبكم، نحي قمتكم الموقرة، التي تنعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد بالنسبة لما تمر به بلادنا وشعبنا؛ ونجدد ثقتنا في الدور الذي يمكن أن يضطلع به السادة رئيس وأعضاء اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، المخصصة لبحث الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ كما نؤكد علي الدور

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2023-07-11

 

منبر الرأي