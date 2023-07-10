كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان

قصر الاتحادية- القاهرة- 13 يوليو 2023 بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي بدايةً، أن أرحب بكم جميعاً في مصر، وأشكركم على تلبية الدعوة، لحضور هذه القمة الهامة، التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار، العزيز على قلوبنا، بأزمة عميقة، لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم،