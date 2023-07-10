سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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أوضاع مأساوية تحاصر العالقين وتلاحق الفارين من معارك الخرطوم

معارك دامية في الخرطوم.. الجيش ينفي مزاعم الدعم السريع عن قتل المئات

 

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان

لاهاي / الأمم المتحدة (رويترز) – بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة يوم الخميس.

سودانايل تنشر نص تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون

تنشر سودانايل أدناه رابط نص التقرير السابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين Microsoft Word – 20230711 – Translation of 37th Report of the ICC Chief Prosecutor on the situation in Darfur – ARB (002) (icc-cpi.

الرياضة

الهلال السوداني يودع كأس الملك سلمان بالخسارة من الصفاقسي التونسي بهدفين نظيفين

سودانايل: ودع الهلال السوداني بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد الخسارة من فريق الصفاقسي التونسي بهدفين دون مقابل في مباراة الاياب التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة بتونس سجل هدفي الصفاقسي كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي في الوقت القاتل للمباراة ليتأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل.

 

منتخب السودان الاولمبي يخسر امام نظيره الجزائري بهدفين لهدف

على ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الالعاب العربية المقامه بالجزائر خسر المنتخب الاولمبي السوداني مباراته امام منتخب الجزائر بهدفين لهدف بعد ان كان متقدماً بهدف من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 74 هز محمد عبد المحسن شباك الجزائر معلناً عن هدف التقدم لمنتخب “صقور الجديان”.

تقارير

 

سودانايل تنشر نص تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون

تنشر سودانايل أدناه رابط نص التقرير السابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين Microsoft Word – 20230711 – Translation of 37th Report of the ICC Chief Prosecutor on the situation in Darfur – ARB (002) (icc-cpi.

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رسالة مفتوحة من السفراء والدبلوماسيين السودانيين المناهضين للحرب لقمة الإيغاد حول الأزمة في السودان

نحن السفراء والدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة لقمة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) المنعقدة اليوم، الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣، في أديس أبابا، بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية؛ ونحن إذ نخاطبكم، نحي قمتكم الموقرة، التي تنعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد بالنسبة لما تمر به بلادنا وشعبنا؛ ونجدد ثقتنا في الدور الذي يمكن أن يضطلع به السادة رئيس وأعضاء اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، المخصصة لبحث الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ كما نؤكد علي الدور

كاريكاتور

 

2023-07-11

 

منبر الرأي