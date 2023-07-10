الهلال السوداني يودع كأس الملك سلمان بالخسارة من الصفاقسي التونسي بهدفين نظيفين

سودانايل: ودع الهلال السوداني بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد الخسارة من فريق الصفاقسي التونسي بهدفين دون مقابل في مباراة الاياب التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة بتونس سجل هدفي الصفاقسي كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي في الوقت القاتل للمباراة ليتأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل.