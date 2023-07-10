اقتتال عنيف وسط أم درمان والخرطوم بحري
تجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم السبت.
تجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم السبت.
يخشى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) من أن ما بدأ كخلاف بين جنرالين يقترب كثيرا من حرب أهلية واسعة النطاق.
لاهاي / الأمم المتحدة (رويترز) – بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة يوم الخميس.
تنشر سودانايل أدناه رابط نص التقرير السابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين Microsoft Word – 20230711 – Translation of 37th Report of the ICC Chief Prosecutor on the situation in Darfur – ARB (002) (icc-cpi.
سودانايل: ودع الهلال السوداني بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد الخسارة من فريق الصفاقسي التونسي بهدفين دون مقابل في مباراة الاياب التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة بتونس سجل هدفي الصفاقسي كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي في الوقت القاتل للمباراة ليتأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل.
على ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الالعاب العربية المقامه بالجزائر خسر المنتخب الاولمبي السوداني مباراته امام منتخب الجزائر بهدفين لهدف بعد ان كان متقدماً بهدف من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 74 هز محمد عبد المحسن شباك الجزائر معلناً عن هدف التقدم لمنتخب “صقور الجديان”.
(14 يوليو 2023) منذ 15 أبريل 2023 ، دمرت الحرب في السودان البلد و شردت اهلها بعد ان تعرضوا للقتل الجزافي ونهب الممتلكات والحرمان من أبٍسط مقومات الحياة.
تنشر سودانايل أدناه رابط نص التقرير السابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين Microsoft Word – 20230711 – Translation of 37th Report of the ICC Chief Prosecutor on the situation in Darfur – ARB (002) (icc-cpi.
*نداء الوطن* نداء الي لجان المقاومة في المدن والقرى!
نحن السفراء والدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة لقمة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) المنعقدة اليوم، الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣، في أديس أبابا، بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية؛ ونحن إذ نخاطبكم، نحي قمتكم الموقرة، التي تنعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد بالنسبة لما تمر به بلادنا وشعبنا؛ ونجدد ثقتنا في الدور الذي يمكن أن يضطلع به السادة رئيس وأعضاء اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، المخصصة لبحث الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ كما نؤكد علي الدور