كباشي للجزيرة: ندعم حوارا يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية والمبادرة السعودية الأمريكية متقدمة
الفريق شمس الدين كباشي للجزيرة: ندعم حوارا يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ لانتخابات نائب قائد الجيش السوداني الفريق اول شمس الدين كباشي للجزيرة: -منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية – التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري – ندعم حوارا يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ لانتخابات – السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب