سودانايل تنشر نص تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون

تنشر سودانايل أدناه رابط نص التقرير السابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن بخصوص محاكمة كوشيب والادعاءات ضد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين Microsoft Word – 20230711 – Translation of 37th Report of the ICC Chief Prosecutor on the situation in Darfur – ARB (002) (icc-cpi.