سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

عاجل

الدعم السريع يعلن موافقته علي هدنة جديدة ل ٢٤ ساعة إبتداءا من السادسة مساءا بتوقيت الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم قيادة قوات الدعم السريع نشرة اخبارية تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 ونؤكد التزامنا التام بوقف كامل لاطلاق النار ونأمل ان يلتزم الطرف الاخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

 

 

 

إنذار في واشنطن.. السودان ينزلق إلى الفوضى

ارتفاع عدد الضحايا إلى 174 قتيلا و1041 جريحا

 

عدد الطلاب المصريين في السودان.. وزيرة مصرية توضح وتؤكد: بدائل مطروحة منها خطة إخلاء عاجلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن مصر لا تترك ابناءها في الخارج لافتة إلى أن كافة البدائل مطروحة للدراسة بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر.

الرياضة

 

المريخ يخسر أمام تشرين السوري ويودع بطولة الأندية العربية

سودانايل: ودع المريخ السوداني بطولة الملك محمد بن سلمان للأندية العربية من طورها الأول بعد خسارته بهدف دون مقابل من فريق تشرين السوري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في اياب الدور الأول، وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة بهدف في مباراة اليوم كافية للإطاحة بالفريق، وظهر المريخ هذا الموسم بمستوى متواضع جدا وودع دوري أبطال افريقيا وها هو اليوم يودع بطولة الأندية العربية أمام فريق تشرين

تقارير

 

بلا ماء وكهرباء وروائح البارود بدلا من كعك العيد.. الجزيرة نت تتجول في شوارع الخرطوم

(الجزيرة)/مزدلفة عثمان الخرطوم – “بدلا من استنشاق روائح الخبائز والاستعداد للعيد، اختاروا لنا الاصطباح بروائح الدم والبارود”، تلك كانت عبارات سيدة ثلاثينية تحاول شراء بعض الاحتياجات من مركز للتسوق بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم وهي تحمل طفلتها ذات العامين وتكابد في الوقت ذاته لتسريع مغادرة المكان خوفا من هجوم مباغت إثر أصوات القصف التي كانت تصل إلى المسامع من مكان غير بعيد.

بيانات

بيان من قوى الحرية والتغيير

بيان مهم واصلنا في قوى الحرية والتغيير الجهود من إجل إخماد الفتنة التي أشعلت الحرب في بلادنا والتي دخلت يومها الرابع اليوم.

 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نطلب من السلطات المصرية عدم التورط في الصراع وأن تلعب دورًا في رأب الصدع والحيلولة دون تفجر الأوضاع في السودان

المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن احداث السودان: – يجب على الجميع ضبط النفس والعودة لطاولة المفاوضات – نطلب من السلطات المصرية عدم التورط في الصراع وأن تلعب دورًا في رأب الصدع والحيلولة دون تفجر الأوضاع في السودان يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان و يؤكد الحزب على ضرورة ضبط النفس حتى لا يتحمل الشعب السوداني والمواطنون العزل كلفة هذا الصراع والتصعيد العسكري المتسارع الذي قد يفضي إلى تفجر الوضع والدخول في متاهة

كاريكاتور

 

2023-04-16

 

منبر الرأي