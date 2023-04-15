الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي ويعلن حسم التمرد في نيالا
أفاد مراسل العربية/الحدث بأن الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيراً إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة.
أفاد مراسل العربية/الحدث بأن الجيش السوداني فرض سيطرته بالكامل على قاعدة مروي، مشيراً إلى أن الجيش يتمركز داخل كل اتجاهات القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم قيادة قوات الدعم السريع نشرة اخبارية تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 ونؤكد التزامنا التام بوقف كامل لاطلاق النار ونأمل ان يلتزم الطرف الاخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن مصر لا تترك ابناءها في الخارج لافتة إلى أن كافة البدائل مطروحة للدراسة بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر.
الخرطوم/العربي الجديد لم تفلت الولايات التي تقع على أطراف السودان من عمليات التخريب المتعمدة على أيدي المتصارعين إذ يسعى كل طرف للسيطرة على مقدرات العديد من الولايات المهمة.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
سودانايل: ودع المريخ السوداني بطولة الملك محمد بن سلمان للأندية العربية من طورها الأول بعد خسارته بهدف دون مقابل من فريق تشرين السوري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في اياب الدور الأول، وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة بهدف في مباراة اليوم كافية للإطاحة بالفريق، وظهر المريخ هذا الموسم بمستوى متواضع جدا وودع دوري أبطال افريقيا وها هو اليوم يودع بطولة الأندية العربية أمام فريق تشرين
لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً للمعلّق فيها إيشان ثارور، قال فيه إن الفوضى في السودان يقف وراءها صراع دولي واسع على السلطة.
(الجزيرة)/مزدلفة عثمان الخرطوم – “بدلا من استنشاق روائح الخبائز والاستعداد للعيد، اختاروا لنا الاصطباح بروائح الدم والبارود”، تلك كانت عبارات سيدة ثلاثينية تحاول شراء بعض الاحتياجات من مركز للتسوق بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم وهي تحمل طفلتها ذات العامين وتكابد في الوقت ذاته لتسريع مغادرة المكان خوفا من هجوم مباغت إثر أصوات القصف التي كانت تصل إلى المسامع من مكان غير بعيد.
بيان مهم واصلنا في قوى الحرية والتغيير الجهود من إجل إخماد الفتنة التي أشعلت الحرب في بلادنا والتي دخلت يومها الرابع اليوم.
المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن احداث السودان: – يجب على الجميع ضبط النفس والعودة لطاولة المفاوضات – نطلب من السلطات المصرية عدم التورط في الصراع وأن تلعب دورًا في رأب الصدع والحيلولة دون تفجر الأوضاع في السودان يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان و يؤكد الحزب على ضرورة ضبط النفس حتى لا يتحمل الشعب السوداني والمواطنون العزل كلفة هذا الصراع والتصعيد العسكري المتسارع الذي قد يفضي إلى تفجر الوضع والدخول في متاهة