رغم الهدنة.. تبادل إطلاق النار واشتباكات عنيفة في الخرطوم .. الجيش يعلن سيطرته على قاعدة الشيفرليت
الجيش السوداني ينشر فيديو للسيطرة على قاعدة الشيفرليت في شمال غربي البلاد المصدر: الحدث.
الجيش السوداني ينشر فيديو للسيطرة على قاعدة الشيفرليت في شمال غربي البلاد المصدر: الحدث.
ترجمات – أبوظبي تدرس الإدارة الأميركية خططًا لفرض عقوبات جديدة على القوات العسكرية المتصارعة في السودان، وفقا لما نقلت مجلة “فورين بوليسي” عن مسؤولين أميركيين.
نقلا عن مصر تايمز أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع في السودان إلى القاهرة.
شهود عيان لرويترز: استمرار القتال في الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار الخرطوم (رويترز) – قال شهود عيان لرويترز يوم الأربعاء إن القتال مستمر في الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
سودانايل: ودع المريخ السوداني بطولة الملك محمد بن سلمان للأندية العربية من طورها الأول بعد خسارته بهدف دون مقابل من فريق تشرين السوري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في اياب الدور الأول، وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة بهدف في مباراة اليوم كافية للإطاحة بالفريق، وظهر المريخ هذا الموسم بمستوى متواضع جدا وودع دوري أبطال افريقيا وها هو اليوم يودع بطولة الأندية العربية أمام فريق تشرين
العربي الجديد بعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته مساء الإثنين الماضي، أكد خلالها أن “ما يحدث في السودان شأن داخلي”، وأنه “لا ينبغي التدخل في ما يحدث هناك”، ومع حدوث أزمة القوة المصرية المحتجزة لدى قوات الدعم السريع في السودان، طرحت تساؤلات حول احتمال تطور دور مصري ما في السودان، باعتباره امتداداً طبيعياً للأمن القومي المصري.
لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً للمعلّق فيها إيشان ثارور، قال فيه إن الفوضى في السودان يقف وراءها صراع دولي واسع على السلطة.
من المعلوم ان الاعمال العسكرية داخل المدن ينتج عنها تكلفة بشرية كبيرة نتيجة استخدام الطيران والاسلحة الثقيلة، اضافة الي تدمير البنية التحتية، وانقطاع خدمات الماء والكهرباء خدمات الصحة والمواد الغذائية، كما ان الحرب في الخرطوم لها ارتدادات كبيرة على الاستقرار في دارفور وكردفان ولها تأثير على اللحمة الوطنية والوجدان القومي، ومن المحتمل اذا طال امد الحرب ان تستعين الاطراف بجهات خارجية، وقد بدأت نذر ذلك، مما يعقد الامور وتصبح البلاد ساحة للتدخلات الخارجية وتصفية الحسابات.
*الي جماهير شعبنا المناضل:-* .