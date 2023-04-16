المريخ يخسر أمام تشرين السوري ويودع بطولة الأندية العربية

سودانايل: ودع المريخ السوداني بطولة الملك محمد بن سلمان للأندية العربية من طورها الأول بعد خسارته بهدف دون مقابل من فريق تشرين السوري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في اياب الدور الأول، وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة بهدف في مباراة اليوم كافية للإطاحة بالفريق، وظهر المريخ هذا الموسم بمستوى متواضع جدا وودع دوري أبطال افريقيا وها هو اليوم يودع بطولة الأندية العربية أمام فريق تشرين