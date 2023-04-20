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الخارجية الأمريكية: يجب ألا يتوقع الأمريكيون في السودان جهود إجلاء تنسقها الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي تحدث مع طرفي الصراع في السودان قبل إعلان وقف إطلاق النار

 

بيان من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري

ترحب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موافقتهما على وقف عدائيات انساني اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة ٧٢ ساعة، وذلك نتيجة لتواصل مكثف تم خلال الأيام الماضية بواسطة أطراف دولية عززت المبادرات المحلية وعلى رأسها المبادرة التي تقدمنا بها وتوصلنا للموافقة المبدئية عليها بالأمس، لتتوج الجهود والاتصالات الداخلية والخارجية بقبول الطرفين لوقف القتال لثلاثة أيام.

 

 

 

 

 

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تقارير

الفوضى السودانية في انتظار تركيا وروسيا

أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.

 

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2023-04-21

 

منبر الرأي