في ثاني أيام هدنة السودان.. اشتباكات متقطعة بعدة أماكن وجثث بالشوارع
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
بروكسل: يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ترحب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موافقتهما على وقف عدائيات انساني اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة ٧٢ ساعة، وذلك نتيجة لتواصل مكثف تم خلال الأيام الماضية بواسطة أطراف دولية عززت المبادرات المحلية وعلى رأسها المبادرة التي تقدمنا بها وتوصلنا للموافقة المبدئية عليها بالأمس، لتتوج الجهود والاتصالات الداخلية والخارجية بقبول الطرفين لوقف القتال لثلاثة أيام.
قال القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن 331 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم 5 من عمال الإغاثة، وأصيب 3200 بجراح في أنحاء السودان.
بروكسل: يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
هل تكون الاقتحامات مقدمة لاقتحام سجن “كوبر” وإطلاق سراح قادة التنظيمات الإسلاموية بالسودان وعلى رأسهم البشير ونائباه؟!
♦️اليوم نذكر جميع الشهداء #المجد_والخلود_لهم_وواجبنا الثوري الإلتزام بالملاحقة الجنائية للسفاحين والوقوف سدأ منيعاَ ضد إفلات الجناة من العدالة.