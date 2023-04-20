بيان من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري

ترحب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موافقتهما على وقف عدائيات انساني اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة ٧٢ ساعة، وذلك نتيجة لتواصل مكثف تم خلال الأيام الماضية بواسطة أطراف دولية عززت المبادرات المحلية وعلى رأسها المبادرة التي تقدمنا بها وتوصلنا للموافقة المبدئية عليها بالأمس، لتتوج الجهود والاتصالات الداخلية والخارجية بقبول الطرفين لوقف القتال لثلاثة أيام.