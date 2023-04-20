الفوضى السودانية في انتظار تركيا وروسيا

أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.