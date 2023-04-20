حميدتي: أنا موجود داخل الخرطوم والبرهان خطط لعودة الحركة الإسلامية وهو ليس بيديه شيء والأفضل الجلوس مع “كرتي” أو “أسامة عبد الله”
قائد قوات الدعم السريع في السودان: السعودية والإمارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي بالسودان المصدر: الحدث.
قائد قوات الدعم السريع في السودان: السعودية والإمارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي بالسودان المصدر: الحدث.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لقناتي “العربية” و”الحدث”، السبت، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.
واشنطن-“القدس العربي”: من المرجح أن يكون المنتصر في القتال الأخير بين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد قوات “الدعم السريع” الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” هو المتحكم في السودان في حين سيواجه الخاسر المنفى أو الاعتقال أو الموت.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي في بيان رسمي السبت، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، إنها “أخمدت التمرد وخلصت السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد”.
بروكسل: يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
هل تكون الاقتحامات مقدمة لاقتحام سجن “كوبر” وإطلاق سراح قادة التنظيمات الإسلاموية بالسودان وعلى رأسهم البشير ونائباه؟!
♦️اليوم نذكر جميع الشهداء #المجد_والخلود_لهم_وواجبنا الثوري الإلتزام بالملاحقة الجنائية للسفاحين والوقوف سدأ منيعاَ ضد إفلات الجناة من العدالة.