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البرهان: أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش .. يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لقناتي “العربية” و”الحدث”، السبت، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.

 

 

 

مصر.. وزارة الخارجية توضح تحركاتها بشأن الجالية المصرية في السودان

مركز سترا تفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية: 4 سيناريوهات محتملة للصراع في السودان

 

السودان.. مخاوف من اندلاع حرب أهلية وتقسيم البلاد إلى إقطاعيات متناحرة و”تدخلات خارجية كبيرة”

واشنطن-“القدس العربي”: من المرجح أن يكون المنتصر في القتال الأخير بين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد قوات “الدعم السريع” الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” هو المتحكم في السودان في حين سيواجه الخاسر المنفى أو الاعتقال أو الموت.

 

 

 

 

 

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تقارير

الفوضى السودانية في انتظار تركيا وروسيا

أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.

 

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2023-04-21

 

منبر الرأي