بالورود.. استقبال مواطنين سعوديين ورعايا أجانب في جدة بعد إجلائهم من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وصل عدد من المواطنين السعوديين في السودان والعشرات من رعايا الدول الأخرى، إلى ميناء جدة السعودي، وكان في مقدمة مستقبليهم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، حيث رحب بعودتهم سالمين.