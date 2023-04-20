انفجارات مدوية واشتباكات حول مقرات عسكرية والقصر الرئاسي
(CNN)– رغم هدنة الـ72 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، استمر القتال الأحد، مع اشتباكات حول المقرات العسكرية والقصر الرئاسي في الخرطوم.
(CNN)– رغم هدنة الـ72 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، استمر القتال الأحد، مع اشتباكات حول المقرات العسكرية والقصر الرئاسي في الخرطوم.
يعاني السودان انقطاعاً “شبه كامل” لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية مساء الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش و”قوات الدعم السريع” أسبوعها الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم قيادة قوات الدعم السريع نشرة اخبارية 23-4-2023 مواصلة لنهجها المستمر في عدم الالتزام بالعهود إخترقت قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران وشمل الاعتداء منازل المواطنين الابرياء مما أدى الى مقتل وإصابة العشرات .
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وصل عدد من المواطنين السعوديين في السودان والعشرات من رعايا الدول الأخرى، إلى ميناء جدة السعودي، وكان في مقدمة مستقبليهم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، حيث رحب بعودتهم سالمين.
بروكسل: يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
هل تكون الاقتحامات مقدمة لاقتحام سجن “كوبر” وإطلاق سراح قادة التنظيمات الإسلاموية بالسودان وعلى رأسهم البشير ونائباه؟!
قوى الحرية والتغيير (FFC) ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد 21 ابريل 2023 نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.