سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان

يعاني السودان انقطاعاً “شبه كامل” لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية مساء الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش و”قوات الدعم السريع” أسبوعها الثاني.

 

 

 

قوات الدعم السريع: هجوم للجيش السوداني بالطيران يودي بحياة مدنيين

نقابة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 264

 

قوات الدعم السريع السودانية: إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم بالتنسيق مع القوات الأمريكية

بسم الله الرحمن الرحيم قيادة قوات الدعم السريع نشرة اخبارية 23-4-2023 مواصلة لنهجها المستمر في عدم الالتزام بالعهود إخترقت قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران وشمل الاعتداء منازل المواطنين الابرياء مما أدى الى مقتل وإصابة العشرات .

بالورود.. استقبال مواطنين سعوديين ورعايا أجانب في جدة بعد إجلائهم من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وصل عدد من المواطنين السعوديين في السودان والعشرات من رعايا الدول الأخرى، إلى ميناء جدة السعودي، وكان في مقدمة مستقبليهم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، حيث رحب بعودتهم سالمين.

 

 

 

 

 

الرياضة

 

تقارير

الفوضى السودانية في انتظار تركيا وروسيا

أشرف الصباغ / مصر 360 من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية وطموحات وأدوار روسيا وتركيا في ليبيا والسودان من الصعب التعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الأزمة الليبية، وعن طموحات وأدوار كل من روسيا وتركيا في ليبيا والسودان، وعن مستقبل وتوزيع القوى في شرق أفريقيا والبحر الأحمر.

 

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قوى الحرية والتغيير: ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد

قوى الحرية والتغيير (FFC) ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد 21 ابريل 2023 نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.

 

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2023-04-21

 

منبر الرأي