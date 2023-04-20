سماع دوي قذائف واشتباكات متفرقة رغم الهدنة.. وقوات الدعم تتهم الجيش بالانتهاكات
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين وتضغط عليهم لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.
بروكسل: يضع الاتّحاد الأوروبي خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل الجمعة، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كورة سودانية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من جمهور المريخ بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد فريق تشرين السوري.
العربي الجديد: فوجئ الشاب إبراهيم محمد عندما أدرك أن الشخص الذي يتلقى العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم بات جثة هامدة.
العربي الجديد: يشهد إقليم دارفور، غربي السودان، توترات أمنية وحشود عسكرية غير مسبوقة ضمن حالة الحرب التي انطلقت شرارتها من الخرطوم، قبل أكثر من أسبوع، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
بيان جماهير شعبنا الصابر الصامد في هذا الوقت العصيب من تاريخ شعبنا والمأساة الانسانية تتفاقم وخطر فقدان وحدة بلادنا وسيادتها وتماسكها يتزايد ساعة فساعة ، في هذا الوقت البئيس يعلن التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين وقوفه بحزم ضد الحرب العبثية المفروضة على شعبنا وعلى أرضه والتي أشعلها وخططت لها الحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.
قوى الحرية والتغيير (FFC) ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد 21 ابريل 2023 نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.